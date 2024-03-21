В Азербайджане определено новое требование к продуктам для детского питания
В Азербайджане определено новое требование к продуктам, относящимся к детскому питанию.
Как сообщает в четверг Day.Az, это нашло отражение в "Санитарных нормах и правилах по пищевым добавкам", утвержденных коллегией Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.
Данные продукты для младенцев и детей младшего возраста включены в перечень продуктов, в состав которых не допускается включение пищевых добавок.
В то же время пищевые смеси и прикорм для младенцев и детей младшего возраста включены в список продуктов, в состав которых не допускается включение пищевых красителей.
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