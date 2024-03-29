В Азербайджане отменяются некоторые требования для кандидатов на должность судьи

В Азербайджане отменяется требование о 30-летнем возрасте для кандидатов на должность судьи.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О судах и судьях", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли меджлиса (парламент).

Согласно проекту, судьями смогут стать граждане Азербайджанской Республики, имеющие высшее юридическое образование, проработавшие по специальности юриста более 5 лет, имеющие право участвовать в выборах в соответствии с частью I статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики.

Отметим, что согласно действующему закону судьями могут быть граждане Азербайджанской Республики не моложе 30 лет, имеющие право участвовать в выборах, имеющие высшее юридическое образование, проработавшие по специальности юриста более 5 лет.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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