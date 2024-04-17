https://news.day.az/society/1652591.html Умер бывший депутат парламента Азербайджана
Умер бывший депутат парламента Азербайджана
Умер бывший азербайджанский депутат Хады Раджабли.
Как передает Day.Az, он умер сегодня в возрасте 76 лет.
Хады Раджабли был депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики IV созыва, председателем комитета по труду и социальной политике парламента.
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