Умер бывший депутат парламента Азербайджана

Умер бывший азербайджанский депутат Хады Раджабли.

Как передает Day.Az, он умер сегодня в возрасте 76 лет.

Хады Раджабли был депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики IV созыва, председателем комитета по труду и социальной политике парламента.

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