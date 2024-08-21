В Нахчыване сгорел грузовик

На горячую линию "112" МЧС Нахчыванской Автономной Республики поступила информация о возгорании тюков травы в грузовике "Газ-53" в селе Шихмахмуд Бабекского района.

Как сообщили Day.Azв пресс-службе министерства, к месту происшествия немедленно были привлечены силы пожарной охраны Бабекского района.

По информации, благодаря необходимым и срочным мерам, реализованным в соответствии с оперативными условиями, пожар удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться на прилегающие территории.

В результате происшествия сгорело 6035 килограммов тюков травы и грузовая часть автомобиля, от огня были защищены шины и другие детали, а также 1-этажный частный дом, принадлежащий гражданину.

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