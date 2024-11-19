В Азербайджане задержаны братья-браконьеры

В Агджабединском районе задержаны лица, незаконно охотившиеся на диких птиц.



Как сообщает Day.Az, И.Гулиев и его брат Р.Гулиев были задержаны в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками полиции в Агджабединском районе. У них были обнаружены 2 охотничьих ружья и дикие птицы, на которых они незаконно охотились, не имея соответствующих разрешений.

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках, в отношении этих лиц был составлен протокол.