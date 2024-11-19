https://news.day.az/society/1708615.html В Азербайджане задержаны братья-браконьеры В Агджабединском районе задержаны лица, незаконно охотившиеся на диких птиц. Как сообщает Day.Az, И.Гулиев и его брат Р.Гулиев были задержаны в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками полиции в Агджабединском районе.
В Агджабединском районе задержаны лица, незаконно охотившиеся на диких птиц.
В Азербайджане задержаны братья-браконьеры
В Агджабединском районе задержаны лица, незаконно охотившиеся на диких птиц.
Как сообщает Day.Az, И.Гулиев и его брат Р.Гулиев были задержаны в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками полиции в Агджабединском районе. У них были обнаружены 2 охотничьих ружья и дикие птицы, на которых они незаконно охотились, не имея соответствующих разрешений.
Согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках, в отношении этих лиц был составлен протокол.
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