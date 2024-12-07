Как вернуть средства при ошибочном переводе через платежный терминал?

Житель Зердабского района Намиг Сеидов столкнулся с серьезной проблемой при попытке перевести деньги через платежный терминал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, мужчина хотел перевести 500 манатов своему знакомому для покупки лекарств для больной матери. Однако из-за невнимательности средства были переведены на счет другого человека.

Намиг сначала обратился в компанию, обслуживающую платежный терминал, но там ему порекомендовали обратиться в банк. К сожалению, банк не смог помочь вернуть ошибочно переведенные деньги.

Представители компании, предоставляющей платежные услуги, пояснили, что согласно закону "О платежных услугах и платежных системах" ответственность за ошибочные переводы лежит на самом плательщике.

В Ассоциации банков Азербайджана уточнили, что в подобных ситуациях гражданину нужно обратиться в свой банк, который выяснит, в каком банке находится счет получателя ошибочного перевода. Затем банк может попытаться помочь вернуть деньги. Однако банки не обязаны этого делать, поскольку законодательство не содержит соответствующих обязательств.

Таким образом, вернуть деньги, случайно переведенные на чужой счет, бывает очень сложно.