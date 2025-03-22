Высота волн на Каспии достигнет 6 метров

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредил суда о ветреной погоде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную агентством.

Отмечается, что северо-западный, северный ветер, наблюдаемый в акватории Каспийского моря с сегодняшнего вечера, продолжится до 24 марта.

В эти дни ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, временами - до 25-28 м/с.

Высота волн, согласно прогнозам, достигнет 3-4 м, а при дальнейшем развитии - 4-6 м.