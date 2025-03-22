https://news.day.az/society/1739226.html Высота волн на Каспии достигнет 6 метров - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредил суда о ветреной погоде. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную агентством.
Высота волн на Каспии достигнет 6 метров - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредил суда о ветреной погоде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную агентством.
Отмечается, что северо-западный, северный ветер, наблюдаемый в акватории Каспийского моря с сегодняшнего вечера, продолжится до 24 марта.
В эти дни ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, временами - до 25-28 м/с.
Высота волн, согласно прогнозам, достигнет 3-4 м, а при дальнейшем развитии - 4-6 м.
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