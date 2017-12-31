Илису - удивительный уголок Азербайджана - ФОТО - ФОТО

Кому не знакома эта симпатичная деревушка в Гахском районе - Илису? Таких в Азербайджане просто не найдется. В Илису побывал хоть раз каждый второй.

А кто не был, уж точно знает об этом месте по рассказам других. А также по кадрам любимого всеми художественного фильма "Не бойся, я с тобой!". Ведь расположенная неподалеку величественная оборонительная башня Сумуг гала красовалась в финальных сценах фильма.

В последние годы башня реконструирована и превращена в музей.

О происхождении названия башни ходят разные легенды. Согласно одной из них, местное население называет крепость "Сумуг гала" в виду того, что она крепка как кость. Слово "сюмюк" по-азербайджански означает кость, а на местном диалекте оно звучит как "сумуг".

Еще одной достопримечательностью Илису, которую нужно обязательно увидеть, является мост Улу. Мост построен над горной рекой Курмукчай и относится к XVII-XVIII векам. Улу находится под охраной государства, поэтому по нему запрещено ездить автомобилям, несмотря на то, что сооружение достаточно хорошо сохранилось.

Приехать в Илису и не побывать на 30-метровом водопаде Рам-Рама, просто невозможно. Этот водопад считается самым высоким водопадом в Азербайджане. Добираться до водопада очень трудно, но все трудности дороги превращаются в ничто, когда оказываешься возле этого чуда природы.

Есть в Илису и целебные ванны. Лечебный источник находится в труднодоступном месте, высоко в горах и наполняет несколько "ванн". Местные жители рассказывают, что в свое время горе-бизнесмены пытались сделать это место платным, но природа сама выступила против этого, смыв селем "кабинки". Температура воды этих соляно-щелочных минеральных вод около 38-42° по Цельсию.

Достопримечательностей окрестностей Илису не перечислить, их слишком много, и повсюду хочется побывать.

Но главным, что манит в эти места, является природа. Ею можно любоваться бесконечно.

Фото: Ирина Гасанова