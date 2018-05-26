Боец MMA ударил соперника ногой в пах и сломал палец - ВИДЕО

26 мая 2018 12:39

Корейский боец смешанного стиля (MMA) Сон Мин Йо получил травму при попытке удара Ямато Нишикавы в область паха на турнире TFC 18, проходящем в Южной Корее. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Jolassanda, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Боец из Южной Кореи нанес прямой удар по сопернику в область паха, но не попал. Его стопа зацепилась за шорты японского спортсмена, что привело к травме и вынудило рефери остановить бой. Нишикава одержал победу техническим нокаутом.

Для представителя Южной Кореи это был второй поединок в карьере. Первый бой Йо выиграл судейским решением.

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Боец MMA сломал палец, ударив соперника в пах

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