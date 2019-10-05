Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Бибулатов отказался добивать бразильца Джосиела Силву в поединке в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 килограмма) на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном. Видео появилось в Instagram-аккаунте турнира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Во втором раунде Бибулатов нанес удар ногой сопернику, после чего Силва упал. Судья не остановил бой, но россиянин отказался добивать бразильца, имитировав два удара. Тогда рефери объявил о прекращении поединка, и Бибулатову присудили победу.

В главном бою вечера бразильский боец MMA Фелипе Фроес выиграл у россиянина Салмана Жамалдаева и стал чемпионом ACA в полулегком весе.

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