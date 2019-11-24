The Things составил рейтинг самых привлекательных девушек-бойцов, выступающих в смешанных единоборствах (MMA). Полный список доступен на портале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На первом месте - американка Джин Ю Фрей, которая известна по выступлениям в промоушене Invicta FC. На счету 34-летней спортсменки восемь побед и четыре поражения.

Вторую строчку заняла Пейдж Ванзант, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На третьем месте также представительница UFC американка Мишель Уотерсон. Она становилась чемпионкой Invicta FC.

Четвертую строчку заняла американка Брук Майо из Bellator, пятое - Кэйтлин Нил. 27-летняя американка выступает в Legacy Fighting Alliance.

В рейтинг попала и американка Рэйчел Остович из UFC. Она замкнула 20-ку самых привлекательных девушек-бойцов. Россиянки Анастасия Янкова и Александра Албу заняли девятое и десятое места, соответственно.