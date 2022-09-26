Азербайджанский стрелок стал победителем международного соревнования

Азербайджанский стрелок стал победителем очередного международного соревнования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, стрелок Руслан Лунев победил в финале Кубка Европы Лапуа, который проходил в столице Португалии Лиссабоне. Азербайджанский стрелок выиграл золотую медаль в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров и серебряную медаль в стрельбе из огнестрельного оружия.

Кубок Европы Лапуа проводит Европейская Конфедерация стрельбы и является соревнованием сильнейших стрелков Европы. Кубок состоит из 4 квалификационных этапов, которые проводятся в течение года. Руслан Лунев завоевал две серебряные и одну золотую медали на третьем квалификационном этапе, который проходил в июле в столице Эстонии Таллине.

Отметим, что Руслан Лунев служит во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики в звании капитана.