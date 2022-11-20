https://news.day.az/sport/1512903.html В Катаре прошла церемония открытия XXII чемпионата мира-2022 - ФОТО
В Катаре прошла церемония открытия XXII чемпионата мира-2022 - ФОТО
В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022, сообщает Day.Az.
Мероприятие состоялось на стадионе "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур, где пройдет матч открытия между Катаром и Эквадором.
На церемонии выступил южнокорейский певец и участник группы BTS Чонгук и катарский певец Фахадом Аль Кубаиси. Они исполнили композицию Dreamers.
С приветственным словом выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Также речь произнес актер Морган Фриман.
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