ЧМ-2022: Начался матч Бразилия-Южная Корея

Начался матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи. Команды встречаются на стадионе "974" в Дохе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, обслуживает матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по Баку.

Стартовые составы

Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Милитао, Тьяго Силва, Пакета, Каземиро, Винисиус, Рафинья, Ришарлисон, Неймар.

Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Юнь Квон, Ким Мин Джэ, Ким Мун Хван, Ким Чжин Су, Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин, Хван Ин Бём, Хван Хи Чан, Чон У Ён, Чхо Кю Сун.

Сборная Бразилии на групповом этапе выступала в квартете G и сумела опередить команды Швейцарии, Камеруна и Сербии. Южная Корея пробилась в плей-офф из группы F. Азиатская команда пропустила вперёд Португалию, но сумела обойти сборные Ганы и Уругвая.