Олимпийский чемпион чудом выжил в авиакатастрофе

Двукратный олимпийский чемпион по бегу, кениец Дэвид Рудиша попал в авиакатастрофу на юге Каджиадо (Кения) и чудом выжил. Об этом пишет Nation Africa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В субботу, 10 декабря, Рудиша вместе с другими пятью пассажирами вылетел на небольшом самолете с территории заповедника дикой природы Кимана. По его словам, через семь-восемь минут полета двигатель воздушного судна внезапно заглох, и пилот начал искать место для экстренной посадки.

"Он увидел какое-то свободное место, где попытался посадить самолет, но одно из крыльев воздушного судна ударилось о дерево - лайнер закрутило, прежде чем он грохнулся на каменистое поле", - вспомнил подробности крушения самолета Рудиша.

В результате жесткой посадки пострадал один человек - пассажира с травмой правого ребра доставили в больницу Найроби. Остальные присутствующие на борту отделались небольшими ушибами. "Это был страшный момент, когда ты держишь свое сердце в руке и молишься Богу. Пилот проделал невероятную работу, чтобы посадить самолет и предотвратить трагедию", - рассказал кениец.