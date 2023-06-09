https://news.day.az/sport/1571982.html Стало известно, где продолжит карьеру Кейта
Стало известно, где продолжит карьеру Кейта
Полузащитник Наби Кейта подписал контракт с "Вердером", сообщается на официальном сайте клуба.
Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс, соглашение с 28-летним гвинейцем рассчитано до лета 2026 года. В мае "Ливерпуль" объявил об уходе Кейта в качестве свободного агента. Он выступал за английский клуб с 2018 года.
В прошедшем сезоне Кейта провел 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Ранее мы писали о том, что Ливеруль усилится чемпионом мира.
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