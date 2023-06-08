Ливеруль усилится чемпионом мира

Полузащитник "Брайтон энд Хоув Альбион" и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер перейдёт в "Ливерпуль". Красные заплатят за футболиста € 40 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Отмечается, что документы будут подписаны после прохождения Мак Аллистером медобследования с разрешения "Брайтона".

Действующее соглашение полузащитника с "Брайтоном" рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления ещё на год. В сезоне-2022/2023 24-летний аргентинец провёл за "чаек" 40 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира 2022 года.

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