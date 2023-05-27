Тренер «Ливерпуля» Клопп о возможном уходе Салаха

Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" Юрген Клопп прокомментировал сообщения о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха из-за того, что команда не смогла отобраться в Лигу чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мо нравится в "Ливерпуле", это точно. Если бы игрок подошел ко мне и сказал: "Мы не отобрались в Лигу чемпионов, мне нужно уйти", я бы сам отвез его в другой клуб. Но это не случай Мо - абсолютно", - передает слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

За тур до конца сезона чемпионата Англии "Ливерпуль" с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице и не сможет догнать команды из топ-4, чтобы гарантировать себе путевку в Лигу чемпионов. На счету занимающего четвертое место "Ньюкасла" 70 очков.

После того, как стало известно, что мерсисайдцы не сыграют в главном еврокубке, Салах рассказал о своем разочаровании в соцсети.

"У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов, но мы потерпели неудачу. Мы - "Ливерпуль", и квалификация в Лигу чемпионов - это необходимый минимум", - написал футболист.