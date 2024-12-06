Назван лучший вратарь мира

Известное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 10 лучших вратарей мира прямо сейчас.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, первое место в этом списке занял голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер. На второй строчке расположился вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа. Замыкает тройку лидеров голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон.

Топ-10 лучших вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo:

Алисон Бекер ("Ливерпуль");

Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид);

Эдерсон ("Манчестер Сити");

Давид Райя ("Арсенал");

Мануэль Нойер ("Бавария");

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");

Мик Меньян ("Милан");

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);

Унай Симон ("Атлетик");

Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль"/"Валенсия").