Назван лучший вратарь мира
Известное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 10 лучших вратарей мира прямо сейчас.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, первое место в этом списке занял голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер. На второй строчке расположился вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа. Замыкает тройку лидеров голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон.
Топ-10 лучших вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo:
Алисон Бекер ("Ливерпуль");
Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид);
Эдерсон ("Манчестер Сити");
Давид Райя ("Арсенал");
Мануэль Нойер ("Бавария");
Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");
Мик Меньян ("Милан");
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);
Унай Симон ("Атлетик");
Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль"/"Валенсия").
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