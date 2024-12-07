Национальные соревнования по гимнастике стартовали в Баку

7 декабря в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали 8-е первенство страны и чемпионат Баку по прыжкам на батуте, а также 20-е первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в соревнованиях по прыжкам на батуте спортсмены соревнуются в индивидуальных и синхронных программах в различных возрастных категориях: малыши (2017 года рождения), дети (2014-2016 годы рождения), пре-юниоры (2012-2013 годы рождения), юниоры (2008-2011 годы рождения) и взрослые (2007 года рождения и старше).

В соревнованиях по тамблингу участвуют спортсмены в возрастных группах детей, пре-юниоров, юниоров и взрослых. Победители в обоих видах спорта будут определяться по сумме двух выступлений на квалификационном этапе.