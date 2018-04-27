Однорукий боец получит шанс попасть в UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил однорукому бойцу Нику Ньюэллу участие во втором сезоне шоу Tuesday Night Contender Series, успех в котором может привести к полноценному контракту с UFC. Об этом сообщает MMA Fighting, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хочу поблагодарить Дэйну Уайта и других за веру в меня и за этот шанс. Я все еще должен выйти и показать себя. Признателен за такую возможность", - сказал Ньюэлл.

Tuesday Night Contender Series - еженедельное шоу, выходящее на платном медиасервисе UFC Fightpass. Contender Series позиционируется как скаут-платформа для UFC. Проявившие себя в его поединках бойцы могут рассчитывать на контракт с организацией. Бои проводятся на тренировочной базе UFC в Лас-Вегасе.

Ньюэлл - боец с врожденной ампутацией руки. Американец выступает в смешанном стиле с 2009 года. В 2015-м ему пришлось приостановить карьеру из-за травмы. В первом же бое после возвращения Ньюэлл одержал победу. Ньюэллу удалось провести удушающий прием против Сонни Люке в первом раунде и вынудить соперника сдаться. В активе Ньюэлла 14 побед и одно поражение.

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