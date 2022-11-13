Ученые создали виртуальный тур по пирамиде Хеопса

Прогуляться по знаменитой египетской пирамиде Хеопса теперь можно прямо не выходя из дома. Ученые из Гарварда полностью оцифровали коридоры внутри исторического сооружения и создали его 3D-модель.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ зрители могут рассмотреть все стены вплоть до мельчайших деталей, где-то даже можно увидеть древние рисунки. А для удобства специалисты сделали доступ к виртуальной экскурсии на пяти языках.

Идея создать такую прогулку пришла к ученым после того, как власти Египта закрыли вход к пирамиде для туристов.