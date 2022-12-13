Гонконг отменил ограничения для туристов

Власти Гонконга с 14 декабря отменяют трехдневные ограничения для лиц, въезжающих в этот специальный административный район КНР.

Об этом сообщил журналистам глава гонконгской администрации Джон Ли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение основано на последних данных и оценках рисков [распространения коронавируса]. Угроза заражения от завозных случаев ниже, чем от местного инфицирования. Мы считаем, что отмена мер не повысит риска локальных вспышек [COVID-19]", - пояснил он.

Отныне прибывающим пассажирам с отрицательным результатом теста на коронавирус больше не будет присваиваться "оранжевый код здоровья" в специальном приложении на смартфонах. Он ранее накладывал трехдневные ограничения на посещение заведений, таких как бары, рестораны, музеи, храмы, где при входе требуется сканировать QR-коды.

За последние сутки в Гонконге было выявлено 14 717 новых случаев заражения коронавирусом, 5% из них - завозные.