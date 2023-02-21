Туристы в Анталье ощутили новые подземные толчки

Новые землетрясения на юго-востоке Турции ощутили на себе и на популярном среди туристов курорте Анталья, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации представителя руководства провинции, на отдыхе туристов это не сказалось.

Власти Анталья и еще одной прибрежной провинции Мерсин призвали граждан не приближаться к береговой зоне из-за риска повышения уровня воды.

Вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции нет.