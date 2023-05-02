Аномальная жара на европейском курорте убивает лошадей

В испанской Севилье во время перевозки туристов в карете одна лошадь погибла, а другая упала из-за дикой жары в +36°C, а временами даже выше. В итоге на этом популярном курорте начато расследование о жестоком обращении с животными, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.

Свидетели пытались помочь измученной лошади и дать воды, но безрезультатно. Животное умерло рядом с оживленной дорогой. Полиция выяснила, что у кобылы уже наблюдались симптомы лихорадки от предыдущего заболевания, которое было усугублено обезвоживанием. Ее владелец находится под следствием за возможное жестокое обращение с животными.

Один из очевидцев сообщил: "Водители схватили другую лошадь и продолжили катать туристов прямо перед полицией, которая, несмотря на жалобы, не предприняла меры по изъятию их лицензии". Он добавил, что у второй лошади тоже были признаки обезвоживания, но ее заставили продолжать работать.

Карета, вероятно, перевозила гуляющих на городской ежегодной ярмарке, на которой в прошлом году собралось около 500.000 человек. Туристические кареты, запряженные лошадьми, часто встречаются в городе. В заявлении мэрии Севильи сказано, что служба защиты животных усилит проверки благополучия лошадей и призывает владельцев давать животным отдых и воду.

Севилья находится в самом жарком регионе Испании, сейчас температура там достигает 36 градусов Цельсия. Государственное метеорологическое агентство Испании сообщило, что это, вероятно, будет самый жаркий апрель на Иберийском полуострове за всю историю наблюдений. Ожидается, что жара достигнет своего пика в четверг и пятницу и составит около 40°C.