На египетском курорте замечена большая тигровая акула

На популярном египетском курорте вновь была замечена тигровая акула, причём точно такая же растерзала российского туриста в Хургаде годом ранее. На этот раз хищника наблюдали в прибрежных водах курорта Марса-Алам.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Турпром", об этом сообщил египетский портал Сairo24.

Заметим, что этот курорт, расположенный на берегу Красного моря, примерно в 170 км от Хургады, пользуется спросом, прежде всего, у дайверов, в том числе и российских, которых тоже всё больше привлекает это место.

Заповедник Вади аль-Джамаль, где появилась акула, нравится путешественникам из-за коралловых рифов и разнообразия морской жизни.

Тигровая акула, известная своей агрессией и мощными челюстями, была замечена несколько дней назад в этом заповеднике. Дайверы, которые первыми обнаружили её, тут же сообщили об этом в соцсетях, что вызвало бурную реакцию среди отдыхающих.

В то же время местные власти уверяют, что акула вела себя спокойно и не проявляла агрессии, но тревога среди туристов растёт, особенно после прошлогодней трагедии в Хургаде, где тигровая акула напала на российского туриста.

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