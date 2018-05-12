Друг или враг. Юпитер притягивает метеориты, которые угрожают Земле

Вероятно, что Челябинский метеорит упал на Землю именно из-за влияния Пятой планеты. Такие выводы сделали ученые из Испании, Франции и Австралии, передает Day.Az со ссылкой на hi-tech.mail.ru.

Раньше считалось, что метеориты падают на Юпитер редко. Но согласно недавней статье, опубликованной в Astronomy&Astrophysics, небесные тела размером от 5 до 20 метров сталкиваются с газовым гигантом гораздо чаще. Совместные наблюдения испанских, французских и австралийских ученых показали, что астероиды такого размера падают на поверхность Юпитера от 10 до 65 раз в год.

Эта закономерность таит серьезную опасность для Земли. Ведь некоторые объекты меняют орбиту из-за влияния Юпитера, но не падают на него, а продолжают движение к другим планетам. Возможно, что легендарный челябинский метеорит упал на Землю как раз из-за этого. Более того, Юпитер меняет орбиты и более крупных небесных объектов. Например, кометы Хейла-Боппа: после пролета возле Юпитера в 1997 году ее период обращения сократился почти вдвое - с 4200 до 2533 лет.

Однако другие ученые считают, что Юпитер в роли сборщика космического мусора оказал Земле неоценимую услугу. Питер Уорд в своей книге "Уникальная Земля" выдвинул теорию, что благодаря влиянию самой большой планеты Солнечной системы на Землю попала жизнь. Это случилось из-за метеорита, изменившего траекторию своего движения.

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