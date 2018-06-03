Лучший способ изучить планету - приземлиться на неё. Поэтому люди посылали космические аппараты на Луну, Венеру, Марс, на Титан - луну Сатурна... Список можно долго продолжать.

Но есть в Солнечной системе несколько мест, которые мы можем никогда не изучить настолько, насколько нам хочется. Одно из таких мест - Юпитер. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет, что будет, если человек попытается высадиться на Юпитер.

Юпитер в основе своей состоит из водорода и гелия. Так что попытка приземления на него будет сродни попытке приземлиться на облако здесь, на Земле. Нет никакой поверхности, на которую можно было бы опереться. Только бесчисленные километры газа...

Тогда появляется вопрос: возможно ли влететь в Юпитер с одной стороны и вылететь с другой? На самом деле нет, вы не преодолеете даже половину пути. Итак, вот что произойдёт, если попробовать приземлиться на Юпитере:

Важно отметить, что в этом примере, в первой половине пути до центра Юпитера, мы используем аппарат для посадки на Луну. В действительности, этот аппарат относительно непрочен по сравнению, к примеру, с космическим кораблём Орион от НАСА. Поэтому аппарат для посадки на Луну не будет использоваться для посадки на любую планету, у которой есть атмосфера - такую, как Юпитер. Однако любой космический корабль, как бы он ни был надёжен, недолго проживёт на Юпитере, поэтому аппарат для посадки на Луну так же хорош для этого гипотетического сценария.

Во-первых, в атмосфере Юпитера нет кислорода, поэтому убедитесь, что у вас достаточный его запас. Во-вторых - там очень высокая температура, так что приготовьте кондиционер. Вот, теперь вы готовы к этому невероятному путешествию.

Теперь схватитесь за что-нибудь покрепче. Когда вы войдёте в верхние слои атмосферы, вы будете мчаться к центру Юпитера со скоростью около 177 000 км/ч только под действием его силы тяжести. Так вы очень быстро попадёте в более плотный слой атмосферы, о который ударитесь, словно о стену. Однако этого удара будет недостаточно, чтобы остановить вас.

Примерно через три минуты вы достигнете вершины облачного слоя на глубине 250 км. Здесь вы ощутите все прелести вращения Юпитера, который является самой быстро вращающейся планетой в Солнечной системе - один оборот он совершает примерно за 9,5 земных часов. Это создаёт мощнейшие ветра, которые мчатся вокруг планеты со скоростью более 500 км/ч.

Ещё через 120 километров вы достигнете границы, до которой Юпитер когда-либо был исследован: зонд Галилео дошёл до этой отметки в 1995. Через 58 минут после входа в атмосферу контакт с зондом был потерян - его уничтожило чудовищное давление.

Давление здесь в 100 раз больше, чем на поверхности Земли. И вы не будете ничего видеть, поэтому придётся полагаться на оборудование, чтобы ориентироваться в пространстве.

Ещё через 700 километров давление будет в 1150 раз больше. Шанс здесь выжить появляется, если ваш спусковой модуль спроектирован как батискаф Триест - глубоководный исследовательский аппарат, совершивший погружение в Марианскую впадину. Чуть глубже - и ни один из существующих человеческих механизмов не переживёт такую высокую температуру и давление.

Однако если вам каким-то чудом удастся спуститься ещё глубже, вам откроются величайшие загадки Юпитера. Правда, к сожалению, вы не сможете рассказать об этом остальным - атмосфера Юпитера поглощает радиоволны, так что коммуникация с внешним миром невозможна.

Как только вы достигнете глубины в 4500 километров, температура окружающей среды будет уже 3300⁰C. Этого достаточно, чтобы расплавить вольфрам - самый тугоплавкий металл во Вселенной.

Вы летите уже 12 часов - и не прошли даже половину пути.

На отметке 21 000 километров вы достигнете глубочайшего слоя Юпитера. Давление здесь в 2 миллиона раз выше, чем на поверхности Земли, а температура - выше, чем на Солнце. Такие условия настолько экстремальны, что меняют химические свойства водорода. Его атомы очень сильно сжаты и находятся так близко, что электронные связи между ними нарушаются, и формируется необычное вещество - металлический водород. Металлический водород отражает весь свет, что на него попадает, так что если вы попробуете посветить вниз и разглядеть там что-то, это будет невозможно.

А еще он очень плотный - гораздо плотнее камня. Если вы направитесь дальше, выталкивающая сила металлического водорода будет противостоять силе тяжести, тянущей вас вниз. Поэтому сначала вас вытолкнет наверх, а потом - снова потянет вниз, как на качелях. А когда эти силы сравняются, вы будете плавать где-то в Юпитере, неспособные ни спуститься глубже, ни подняться наверх.

Подводя итоги - приземление на Юпитер - это плохая затея. Человек никогда не увидит своими глазами, что же скрывается под этими величественными облаками. Но мы всё равно продолжим изучать Юпитер и будем восхищаться этой загадочной планетой издалека.

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