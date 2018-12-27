Самый большой живой организм на планете и еще 6 невероятных растений - ВИДЕО
27 декабря 2018 23:30 147
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Источник:ПАРАДОКС
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