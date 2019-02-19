Пристыженные женщины обиделись на мир и запротестовали
Полные женщины взбунтовались против "недостаточно инклюзивной" недели моды в Лондоне. Об этом пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Плюс-сайз модели пронесли по центру города плакаты с лозунгами "мир моды не должен нас стыдить", "наша красота неизмерима", "мода должна нас вдохновлять". Кроме того, в попытке донести миру, что красивое тело - не самое главное в женщине, протестующие написали на футболках свои профессии, в частности "предпринимательница", "арт-директор", "художница".
Демонстрацию возглавили 26-летняя американская актриса Хейли Хасселхофф, а также модели Фелисити Хейвард и Сонни Тернер.
В декабре 2018 года женщины вышли на площадь Таймс-сквер в центральной части Манхэттена в нижнем белье, показывая несовершенство своего тела. Демонстрацию устроили в знак протеста против моделей Victoria's Secret, признанных во всем мире эталоном красоты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на вторник
17 фактов о глазах, которые вас поразят - ВИДЕО
Что если всё население Земли поместить в один город - ВИДЕО
Землян ожидает необычное полнолуние
Женщина похудела из-за рака и списала это на успех диеты
В США пожарные спасли застрявшую на дереве пуму
Неожиданно появившийся скорпион напугал людей на борту самолета
Швейцарская полиция разыскивает украденный огромный стейк
В Ираке женщина родила семерых детей сразу
17 фактов о глазах, которые вас поразят - ВИДЕО
Победивший рак тренер возглавил сборную Парагвая
Кадыров назначил и.о. главы Чечни из-за нетрудоспособности
В США умер моряк с фотографии "Поцелуй"
Британская авиакомпания Flybmi разорилась
В интернет попали почти 3 млн разговоров жителей Швеции с врачами
Что если всё население Земли поместить в один город - ВИДЕО
Эрдоган обвинил НАТО в поставках оружия террористам
Подросток на спор ударил полицейского в Москве
Число сторонников теории плоской Земли растет благодаря YouTube
В Индии скоростной поезд сломался из-за стада коров
В Бакинском книжном центре прошла встреча с Натигом Расулзаде - ФОТО
-
18 Фев. 10:40 11 613
-
18 Фев. 11:29 9 299
-
18 Фев. 15:55 6 261
-
18 Фев. 12:49 5 108
-
18 Фев. 14:34 4 519