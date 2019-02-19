Пристыженные женщины обиделись на мир и запротестовали

Полные женщины взбунтовались против "недостаточно инклюзивной" недели моды в Лондоне. Об этом пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Плюс-сайз модели пронесли по центру города плакаты с лозунгами "мир моды не должен нас стыдить", "наша красота неизмерима", "мода должна нас вдохновлять". Кроме того, в попытке донести миру, что красивое тело - не самое главное в женщине, протестующие написали на футболках свои профессии, в частности "предпринимательница", "арт-директор", "художница".

Демонстрацию возглавили 26-летняя американская актриса Хейли Хасселхофф, а также модели Фелисити Хейвард и Сонни Тернер.

В декабре 2018 года женщины вышли на площадь Таймс-сквер в центральной части Манхэттена в нижнем белье, показывая несовершенство своего тела. Демонстрацию устроили в знак протеста против моделей Victoria's Secret, признанных во всем мире эталоном красоты.