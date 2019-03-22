Девушка разлила большую емкость соуса, сильно облив себя. Видео за считанные дни набрало 7,7 миллионов просмотров. Ролик получился настолько курьезным, что стал мемом.

Пользователь сети с ником @BorboaGrant опубликовал видео в Twitter, в котором показан конфуз девушки, разлившей гигантскую емкость с соусом Ранчо. Ролик за считанные дни набрал 7,7 миллионов просмотров.

На видео показано, как девушка роняет емкость, после чего содержимое выплескивается на нее. Она стоит с покрытым соусом лицом, в то время, как за кадром слышатся смех. Ролик получился настолько курьезным, что стал мемом, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

"Итак, пару дней назад одна из моих коллег случайно выпустила из рук 22 литра соуса Ранчо", - отметил автор поста в комментарии.

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