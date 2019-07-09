В Швеции археологи нашли редкие могилы людей высокого статуса, которые были погребены вместе с лодками. В одном из так называемых корабельных захоронений были обнаружены хорошо сохранившиеся останки человека и двух животных: cобаки и лошади. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Находка была сделана случайно на территории Старой Уппсалы - крупнейшего культового и политического центра языческой Скандинавии. Специалисты обнаружили средневековый колодец и погреб, после чего наткнулись на захороненные лодки. Понадобился месяц, чтобы раскопать две могилы, одна из которых оказалась сильно поврежденной (из-за строительства над ней погреба в XVI веке).

Во втором, в большей степени сохранившемся захоронении, ученые нашли останки и артефакты, включая меч, щит и копье, а также декоративный гребень, дерево и доски.

Подобные могилы датируются периодом времени от железного века (550 годы нашей эры) до конца эпохи викингов (1050 годы нашей эры). Во всей Швеции известны только десять захоронений такого типа, однако очень мало из них находится в удовлетворительном состоянии. Последний раз их находили 50 лет назад. В них помещали тела людей с высоким социальным статусом.

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