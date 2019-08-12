"Потенциально опасный" астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют данные NASA.

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что эквивалентно Монументу Вашингтона или на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года.

Вероятность такого события - один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения - один шанс из 16.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!