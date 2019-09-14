В годы холодной войны ЦРУ планировало использовать голубей, дельфинов и других животных для шпионажа против Советского Союза. Об этом свидетельствуют документы о подготовке животных к миссиям, рассекреченные американским разведывательным управлением. Массив данных опубликован на сайте ЦРУ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, к птицам пробовали привязывать камеры, которые бы фотографировали советские объекты. Выбор пал именно на почтовых голубей, поскольку они способны преодолевать сотни километров и возвращаться домой. Кроме того, голуби могут переносить суровые погодные условия. Тренировать их планировали, в частности, на Аляске, чтобы затем птицы смогли работать в условиях Крайнего Севера СССР.

"Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения", - говорится в документах.

Спецслужба также планировала применять в разведывательных целях ворон, однако голуби доказали большую эффективность. Операция по исследованию возможности использования птиц для шпионажа носила название Tacana.

Секретные службы также намеревались задействовать в качестве агентов дельфинов, которые могли бы "проникать в гавань". В подобных экспериментах участвовали собаки и кошки, однако "по ряду технических и других причин" ни одна из программ по превращению животных в шпионов не была реализована, отмечается на сайте ЦРУ.

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