Ученые рассказали о пользе горького шоколада в пожилом возрасте

Ученые продолжают раскрывать пользу различных продуктов на здоровье. На этот раз в результате исследований было выявлено положительное действие горького шоколада в пожилом возрасте, передает Day.Az со ссылкой на interesno.ua.

В научной работе приняли участие 50 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 64 лет. Исследователи попросили их съедать по 30 граммов горького шоколада шесть раз в неделю на протяжении месяца. Как выяснилось, регулярное употребление этого продукта способствует улучшению мыслительных способностей.

Кроме того, полезен он не только для пожилых людей, но и для спортсменов. Так, потребление порядка 10 граммов горького шоколада в день провоцирует рост выносливости у велосипедистов и влияет на скорость.