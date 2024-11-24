Названо удивительное воздействие видеоигр на психическое благополучие

Британские ученые из Оксфордского университета изучили влияние видеоигр на эмоции человека. Они выяснили, что виртуальные развлечения с несложным игровым процессом способны быстро поднимать настроение человека даже в том случае, когда игрокам приходится решать тривиальные задачи из реального мира.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале ACM Games.

Специалисты сосредоточились на игре PowerWash Simulator (PWS), представляющей симулятор работы клининговой службы. В ней игрок управляет уборщиком, вооруженным пистолетом мойки высокого давления. В ходе прохождения уровней геймеры должны очищать от загрязнений поверхности различных объектов: грузовиков, скейт-парков, аттракционов и так далее.

В исследовании приняли участие 8 695 игроков исследовательской версии PWS, которые приняли участие в 67 328 игровых сеансах. За это время они отправили 162 320 отчетов о настроении в игре. Все участники были взрослыми, средний возраст составил 27 лет.

Результаты показали, что медианная игровая сессия длилась около 40 минут, а типичный игрок предоставил данные по пяти игровым сессиям. В среднем настроение игроков немного улучшилось, когда они начали играть. По визуальной аналоговой шкале от 0 до 1 среднее улучшение составило 0.034. О тех или иных улучшениях настроения сообщили 72% участников.

Когда исследователи изучали изменения настроения во время игровой сессии, они обнаружили, что наблюдаемое повышение настроения обычно происходило рано, обычно в течение первых 15 минут игры. После этого настроение, как правило, оставалось стабильным в течение оставшейся части сессии.

"Мы нашли убедительные доказательства небольшого позитивного изменения настроения в ходе игровой сессии. Наши результаты побуждают к дальнейшему исследованию механизмов, управляющих тем, кто испытывает более сильное влияние видеоигр на настроение, что, вероятно, включает как психологические факторы, так и игровое поведение", - заключили авторы исследования.