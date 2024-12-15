Открыт способ рыбалки предшественников древних майя

Сеть древних каналов, использовавшихся для ловли рыбы, была обнаружена американскими археологами в Белизе с помощью дронов и снимков Google Earth. Она была построена около четырех тысяч лет назад, задолго до появления знаменитой цивилизации майя. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Каналы, протянувшиеся на несколько миль через заболоченные территории, использовались для направления и ловли пресноводной рыбы, такой как сомы. Рядом с ними были найдены зубчатые наконечники копий, которые, вероятно, привязывались к палкам и использовались для рыбалки.

"Снимки позволили выявить характерный узор зигзагообразных линейных каналов", - рассказала Элеонора Харрисон-Бак из Университета Нью-Гэмпшира, одна из авторов исследования.

Эти каналы создавались предшественниками майя в прибрежной равнине Юкатана и использовались на протяжении тысячи лет, включая период, когда майя начали создавать постоянные поселения и формировать свою уникальную культуру.

По словам археолога Клэр Эберт из Питтсбургского университета, проведение таких масштабных изменений ландшафта можно считать удивительным. Эксперт объяснила, что это свидетельствует о занятии людей строительством на ранних этапах.

Сеть каналов, служившая для разнообразия рациона и поддержки растущего населения, могла сыграть важную роль в создании фундамента для развития майя. Она обеспечивала стабильное производство пищи, что, вероятно, способствовало строительству храмов, дорог, пирамид и других монументов в более поздний период.

Открытие проливает свет на жизнь древних народов Юкатана и их вклад в развитие одной из величайших цивилизаций Центральной Америки.