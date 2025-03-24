Ученые раскрыли тайну превращения звуков голоса в речь в мозге

Международная группа ученых из Израиля и США раскрыла, как мозг обрабатывает речь в повседневных разговорах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проанализировала более 100 часов мозговой активности во время реальных диалогов. Специалисты использовали метод электрокортикографии, позволяющий регистрировать сигналы мозга в ходе естественной беседы.

Для анализа применялась модель преобразования в текст под названием Whisper, которая разбивает речь на три уровня: звуки (акустические сигналы), речевые модели (фонетические структуры) и смысл слов (семантика).

Уровни сравнили с активностью мозга с помощью сложных компьютерных алгоритмов.

Модель точно показала, какие части мозга активируются при обработке разных уровней речи. Например, слуховые области реагируют на звуки, а высшие когнитивные участки - за смысл слов.

Исследование также продемонстрировало, что мозг обрабатывает язык последовательно. Прежде чем мы говорим, наш мозг переходит от размышлений о словах к формированию звуков, а после того, как мы слушаем, он работает в обратном направлении, чтобы понять смысл сказанного.

Структура, использованная в этом исследовании, оказалась более эффективной, чем старые методы для фиксации этих сложных процессов, отметили ученые.