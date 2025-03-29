Австралийка рассказала о необычных эффектах после удара молнии

У жительницы Австралии изменился цвет глаз после удара молнии.

Как передает Day.Az, об этом пишет What's The Jam.

30-летняя Карли Электрик из штата Квинсленд всегда была одержима молниями и даже сделала себе три татуировки с ними. В декабре 2023 года она была дома, когда началась гроза. Женщина сразу же бросилась на улицу, чтобы сделать снимок молнии. Вскоре разряд природного электричества ударил ее прямо в макушку. Это привело к ряду странных последствий.

Электрик не потеряла сознание и даже сумела добраться до дома.

"По рукам волнами бежали мурашки. Я подошла к зеркалу и увидела, что зрачки стали огромными, - рассказала австралийка. - Было ощущение, что меня накачали наркотиками. Я вся покрылась потом, голова кружилась, состояние походило на эйфорию".

Вскоре ее парализовало, после чего соседка по комнате вызвала скорую. К моменту прибытия врачей конечности Электрик посинели, и она могла двигать только головой.

"Вскоре я могла только глотать и хватать ртом воздух. Доктора толпились вокруг, а я чувствовала что ухожу", - поделилась она страшными воспоминаниями.

В итоге полный паралич продлился девять часов. Постепенно она пришла в себя, а через две недели восстановилась почти полностью. Тем не менее удар молнии странным образом повлиял на жизнь австралийки. В первую очередь, ее зеленые глаза стали карими. Электрик обнаружила, что такое часто случаются с пострадавшими от удара током.

"У меня очень чувствительная макушка, куда пришелся удар. Она всегда очень горячая и мне приходится не трогать ее, когда я причесываюсь", - рассказала австралийка.

Также удар молнии неожиданным образом повлиял на ее личную жизнь. Мужчины стали намного больше интересоваться Электрик. Они заинтригованы ее историей и просят рассказать о пережитых ощущениях.

Австралийка уверена, что ее настиг "счастливый удар молнии", потому что ее жизнь с тех пор стала намного интереснее.