Мужчина поймал акулу-людоеда и попал под суд

В США 30-летний Кристофер Стефан попал под суд из-за большой белой акулы, также известной как акула-людоед. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным следствия, в октябре 2025 года Стефан вместе с командой и европейским клиентом отправился в многодневную экспедицию ради акулы. В конце концов им удалось поймать самца по кличке Аарон. Исследователи следят за ним с помощью метки с 2024 года. Длина акулы составляла 2,9 метра.

Рыбак сам выложил видео из экспедиции в социальных сетях. После этого власти обвинили Стефана в незаконной ловле акулы и жестоком обращении с ней. На кадрах, которые он снял, видно, что использовалось запрещенное оборудование. Поймав акулу, рыбаки долго праздновали удачную рыбалку и фотографировались с ней, прежде чем отпустить.

На первом судебном заседании Стефану предъявили обвинения. Следующий суд назначен на 11 декабря. До этого времени ему запрещено рыбачить, публиковать в интернете видео об этом и уезжать из Массачусетса. Адвокат Стефана назвал его опытным рыбаком, который выступает за ответственное отношение к природе.