Стало известно, как пингвиний помет может навлечь беду на человечество

Помет пингвинов может ускорять таяние снега в некоторых районах Антарктиды. Исследователи выяснили, что гуано содержит фосфат - питательное вещество, которое стимулирует рост снежных водорослей. Они окрашивают снег в зеленый цвет, из-за чего тот поглощает больше солнечного тепла и быстрее тает.

К такому выводу пришли ученые из з Университета Западного Вашингтона, результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые исследовали Западно-Антарктический полуостров, чтобы выяснить, как морские птицы влияют на рост снежных водорослей. Особое внимание они уделили помету пингвинов: гуано содержит фосфат - питательное вещество, которое может служить удобрением для микроорганизмов, обитающих в снегу.

Чтобы проверить эту связь, исследователи собрали образцы снега рядом с колониями пингвинов и на участках вдали от них. В лаборатории они сравнили содержание фосфата в снегу разного цвета. Оказалось, что в снегу, окрашенном зелеными водорослями, этого вещества примерно в десять раз больше, чем в снегу с красными водорослями, и в 70 раз больше, чем в обычном белом снегу.

Фосфат стимулирует рост водорослей, которые размножаются на поверхности снега и меняют его цвет. При этом окрашенный снег поглощает больше солнечной энергии, чем чистый белый. По данным предыдущих измерений, красные водоросли увеличивают поглощение солнечного света примерно на 20%, а зеленые - на 40%.

Из-за этого снег сильнее нагревается и может быстрее таять. Таким образом, помет пингвинов способен запускать цепочку процессов: обогащать снег питательными веществами, стимулировать рост водорослей и усиливать поглощение солнечного тепла.

Исследователи предупреждают, что потепление климата может расширить территории, пригодные для роста снежных водорослей, вдоль побережья Антарктиды. Однако существующие прогнозы таяния снега пока не учитывают влияние этих микроорганизмов.

Насколько сильно гуано морских птиц ускоряет таяние в масштабах всего континента, пока неясно. Для оценки этого эффекта ученым нужны дополнительные наблюдения.