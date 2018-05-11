Видео аварии с российским гонщиком на скорости 300 км/ч - ВИДЕО
11 мая 2018 09:20 1 858
Российский гонщик Матевос Исаакян сошел с дистанции во время гонки "6 часов Спа" в Бельгии. В Сети появилось видео момента инцидента, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Болид россиянина перевернулся и взлетел на скорости 300 км/ч. К счастью, пилот не получил серьезных повреждений и отделался легким испугом.
"Я отделался несколькими синяками, что после такой аварии я считаю огромной удачей", - заявил он в интервью порталу F1news.
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