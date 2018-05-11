Видео аварии с российским гонщиком на скорости 300 км/ч - ВИДЕО

11 мая 2018 09:20

Российский гонщик Матевос Исаакян сошел с дистанции во время гонки "6 часов Спа" в Бельгии. В Сети появилось видео момента инцидента, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Болид россиянина перевернулся и взлетел на скорости 300 км/ч. К счастью, пилот не получил серьезных повреждений и отделался легким испугом.

"Я отделался несколькими синяками, что после такой аварии я считаю огромной удачей", - заявил он в интервью порталу F1news.

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Видео аварии с российским гонщиком на скорости 300 км/ч

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