В Турции ликвидировали особо опасного террориста
30 мая 2018 09:45 131
ВС Турции ликвидировали особо опасного террориста, члена Рабочей партии Курдистана, пишут в среду турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, имя ликвидированного террориста не называется. Сообщается, что он был организатором нападений на воинские части в ряде восточных провинций Турции.
Антитеррористическая операция проводилась в восточной турецкой провинции Тунджели.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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