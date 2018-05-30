В Турции ликвидировали особо опасного террориста

ВС Турции ликвидировали особо опасного террориста, члена Рабочей партии Курдистана, пишут в среду турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, имя ликвидированного террориста не называется. Сообщается, что он был организатором нападений на воинские части в ряде восточных провинций Турции.

Антитеррористическая операция проводилась в восточной турецкой провинции Тунджели.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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