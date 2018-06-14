Жерар Депардье и Пьер Ришар хотят снять фильм о Мордовии
Французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар могут снять фильм о Мордовии, где они будут рассказывать зрителям о республике. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава республики Владимир Волков, передает Day.Az.
Президент России 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении российского гражданства Жерару Депардье, который сохранил и французское гражданство. Позже актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске.
"Сейчас Депардье совместно с Пьером Ришаром хочет снять документальный фильм о Мордовии. Он написал сценарий, я прочитал, сделал некоторые замечания, и мы договорились вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира (по футболу). По сценарию в фильме играют Депардье и Ришар, которые знакомят зрителей с Мордовией", - рассказал Волков.
По его словам, это была инициатива актеров.
"Мы обсуждали совместные проекты, какие-то из них реализованы, какие-то не пошли. А это предложение решили обсудить после чемпионата", - пояснил глава республики.
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