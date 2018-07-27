Турецкие СМИ сообщили о смерти Фетхуллаха Гюлена

27 июля 2018 11:31

Турецкие СМИ сообщили о смерти лидера террористической организации "FETO" Фетхуллаха Гюлена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cогласно данным СМИ, Гюлен скончался от онкологического заболевания примерно месяц назад, и был похоронен в безымянной могиле.

Отметим, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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