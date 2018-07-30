Японский боец MMA нокаутировал и «похоронил» американца - ВИДЕО

Японский боец смешанного стиля Таканори Гоми отправил в нокаут американца Мелвина Гулларда, после чего отпраздновал победу. Видео боя с турнира Rizin 11 опубликовано в Twitter-аккаунте MMA.vaobhr.

В середине первого раунда Гоми провел серию ударов по голове Гулларда. Американец был отправлен в нокаут, после чего японский спортсмен сделал вид, что роет для соперника могилу. Пользователь @Thorrin отметил, что Гоми повторил празднование американца Тито Ортиза передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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39-летний Гоми известен своими выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Pride. В качестве профессионального бойца японец провел 51 поединок и еще один был признан несостоявшимся. Гоми одержал 36 побед и потерпел 15 поражений.

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