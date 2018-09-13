В Стамбуле нейтрализован террорист
В результате перестрелки между полицейским и членом террористической организации "Революционная народная освободительная партия" (DHKP-C) в Стамбуле был ликвидирован член террористической организации. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что перестрелка началась в ходе спецоперации против одной из ячеек террористической организации DHKP-C.
О других деталях инцидента не сообщается.
Напомним, что "Революционная народная освободительная партия" (DHKP-C) марксистская террористическая организация, действующая на территории Турции с 1978 года.
Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате чего погибли 53 и пострадали 155 человек.
Некоторые члены DHKP-C также принимали активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.
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