В Стамбуле нейтрализован террорист

В результате перестрелки между полицейским и членом террористической организации "Революционная народная освободительная партия" (DHKP-C) в Стамбуле был ликвидирован член террористической организации. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что перестрелка началась в ходе спецоперации против одной из ячеек террористической организации DHKP-C.

О других деталях инцидента не сообщается.

Напомним, что "Революционная народная освободительная партия" (DHKP-C) марксистская террористическая организация, действующая на территории Турции с 1978 года.

Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате чего погибли 53 и пострадали 155 человек.

Некоторые члены DHKP-C также принимали активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook