Пассажир самолета снял на камеры, как воруют вещи из чужих чемоданов - ВИДЕО

Шокированный пассажир рейса авиакомпании Ryanair снял на видео, как носильщик вскрывает чужие сумки и шарит рукой внутри в поисках ценных вещей, пишет LadBible.

Во время путешествия с Ибицы в Мадрид человек заметил (и снял), как сотрудник аэропорта открывает чей-то чемодан, вынимает маленькую колонку и прячет себе в карман.

Пораженный пассажир немедленно предупредил одного из стюардов на своем самолете, а тот, в свою очередь, уведомил руководство, передает Day.Az со ссылкой на lifter.com.ua.

Полиция по прибытию заставила преступника признаться в своих действиях, прежде чем вернуть имущество законному владельцу.

Владельцем оказался подросток, который тоже летел со своей мамой в Мадрид.

Носильщик багажа был уволен и уже ожидает суда за свои действия.

Преступление с самого начала выглядело довольно глупо: лезть в чемоданы пассажиров у них на глазах - это какой-то театр абсурда. И потом вор страшно удивился, что его поймали с поличным!

Должен же он был знать, что у всех в наше время есть телефоны с камерами!

Важно отметить, что мужчина не работал на Ryanair - просто видео было снято во время погрузки багажа на самолет этой авиакомпании.

Первыми видео опубликовали журналисты Diario de Ibiza. Они взяли интервью у матери подростка.

"Полиция сказала мне, что он [вор - Ред.] проработал здесь всего три дня. Я была очень благодарна за то, что нам вернули колонку, ведь это был подарок ко дню рождения моего сына", - сказала женщина.

Тем не менее, в последнее время в аэропортах происходит немало интересных событий. В этом случае - оно ползучее.

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