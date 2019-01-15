В Турции ликвидировали особо опасного террориста - ПОДРОБНОСТИ

15 января 2019 10:14

В рамках операции, проводимой ВС Турции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Диярбекир, ликвидирован особо опасный террорист. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что ликвидированный Шияр Дениз участвовал в планировании терактов и нападениях на воинские части в Турции.

Также были ликвидированы еще два террориста РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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