В Турции ликвидировали особо опасного террориста - ПОДРОБНОСТИ
15 января 2019 10:14 164
В рамках операции, проводимой ВС Турции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Диярбекир, ликвидирован особо опасный террорист. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что ликвидированный Шияр Дениз участвовал в планировании терактов и нападениях на воинские части в Турции.
Также были ликвидированы еще два террориста РПК.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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