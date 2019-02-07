Министр юстиции Турции: Гюлен не сможет скрываться в Египте

Даже в случае бегства в Египет, лидер террористической организации "FETO" Фетхуллах Гюлен не сможет скрываться там, сказал министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Гюля, где бы не находился главарь террористического движения, Анкара будет добиваться его экстрадиции.

Министр также отметил, что в настоящее время Турция ведет работы над экстрадицией Гюлена из США, где он в настоящее время проживает.

Отметим что накануне ряд турецких СМИ, сообщили о том, что Гюлен намерен покинуть США, и отправится в Египет.

Напомним что, ранее экс министр юстиции Турции Бекир Боздаг также сказал, что после того как Гюлен покинет США, он может скрыться в таких странах как Египет, Австралия, Канада, ЮАР и Мексика.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.